Amazons The Lord of the Rings: The Rings of Power forårsaker interne problemer

Amazons The Lord of the Rings: The Rings of Power, angivelig den mest kostbare serien laget til dags dato, var ikke den enestående hiten selskapet hadde håpet på.

Til tross for at den slo strømmerekorder på Amazon Prime debutkvelden hadde serien som ble varslet av Amazon Studios-sjef Jennifer Salke som "kulturelt definerende" en skuffende 37% fullføringsgrad i USA, og en fullføringsgrad på 45% i resten av verden.

Prisutdelinger var heller ikke begeistret for serien, for blant annet fikk den bare en enkelt SAG-AFTRA-nominasjon, og det var for stuntarbeidet.

Salke virker imidlertid fast bestemt på at The Rings of Power er en suksesshistorie. Hun sa: "Dette ønsket om å male showet som noe mindre enn en suksess - det reflekterer ikke noen samtale jeg har internt."

Likevel er showrunnerne i Amazon Studios misfornøyde. I en tale til The Hollywood Reporter sa en veteran: "Det er ingen visjon for hva et Amazon Prime-show er. Du kan ikke si 'De står for denne typen historiefortelling.' Det er helt tilfeldig hva de lager og hvordan de lager det".

En annen Amazon Studios-showrunner sa: "Amazon har mer penger enn gud. Hvis de ønsket å produsere utrolig TV har de absolutt ressursene til å gjøre det. "

Denne mangelen på breakout-suksess og intern uenighet vekker bekymring i bransjen, spesielt i en tid med økonomiske nedskjæringer på mange produksjoner".

Salke er imidlertid ikke bekymret: "Beviset finnes for at de gigantiske satsningsshowene driver folk til å abonnere på Prime. Presser vi oss selv til å være mer disiplinerte, mer strategiske? Selvfølgelig. Vi undersøker konsekvent om vi produserer riktig mengde innhold til riktig verdi for å skape mest mulig engasjement på tvers av tjenesten vår."

Det er imidlertid tydelig at engasjement ikke blir drevet, ettersom Amazon fortsetter å henge etter andre strømmetjenester både i populariteten til flaggskip-IP-ene og i seertid fra brukere.

Tall fra Nielsen vedrørende minutter sett av originalserier rangerte The Boys på 11.-plass og The Rings of Power på 15.-plass i 2022, og i 2021 var det ingen Amazon-originaler som nådde topp 15.

Salke er altså likevel fortsatt optimistisk om at Amazon Originals er på vei oppover, og er et uvurderlig verktøy for ekspansjon til globale markeder.

Salke forklarte at i noen land når Amazon-eid programmering forbrukerne før salg og frakt gjør det, og fungerer som en slags kulturell markedsføring. Hun sa: «Internasjonalt er alt. Det er vår virksomhet å levere show for et globalt publikum."

Men med den gjennomsnittlige utenlandske fullføringsgraden for The Rings of Power på 45%, ser det ut til at Amazon fortsatt har noe arbeid å gjøre for å skape en virkelig original nisje i underholdningsindustrien.