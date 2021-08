Amazons The Lord of the Rings-serie forlater New Zealand

HQ

Tidligere denne måneden kunngjorde Amazon at The Lord of the Rings-serien vil ha premiere i september 2022, men allerede nå har selskapet tatt et valg som nok vil splitte fansen.

Peter Jackson sine filmer ble jo spilt inn i New Zealand, så mange forbinder serien med det vakre lanskapet langt sør. Det blir dog ikke tilfellet i andre sesong av Amazon sin The Lord of the Rings-serie siden en pressemelding gjør det klart at denne vil spilles inn i Storbritannia. En av begrunnelsene som nevnes er at Amazon bare ønsker å produsere ting flere steder i verden. Tiden vil vise om dette blir ganske tydelig eller ei.