Amazons The Wheel of Time -serie kommer tilbake i mars 2025

Amazons The Wheel of Time kommer tilbake neste år, den 13. mars. Vi får se Rosamund Pike tilbake som Moraine, selv om det i denne sesongen ser ut til at hun har et umulig valg å ta.

Som vi ser i traileren nedenfor, med krig fortsatt på menyen, har Moraine sett inn i fremtiden for å finne svar, og funnet ut at i hver fremtid der Rand lever må hun dø, ellers vil han dø i hver fremtid der hun overlever.

Litt av en gåte, altså. Du kan se litt av dette, tillegg til litt vanlig fantasy-action, i traileren under: