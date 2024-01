Amber Heard takker fansen i kjølvannet av Aquaman 2-premieren.

HQ

Amber Heard har vært så godt som taus siden rettssaken mellom henne og eksmannen Johnny Depp ble avsluttet. Et opptrinn som neppe var i skuespillerens favør og som på mange måter satte en effektiv stopper for filmkarrieren hennes.

Det resulterte også i at hennes deltakelse i Aquaman-oppfølgeren ble kraftig redusert, avhengig av hvilke kilder man velger å tro på - og mange fans krevde til og med at hun skulle kuttes helt ut. Warner valgte å ikke gjøre det, og nå har skuespilleren for første gang på lenge valgt å gjøre en kort opptreden.

I en melding på Instagram takker hun fansen for støtten og skriver:

Etter all denne tiden gjorde Aquaman 2 sitt plask (beklager, det er for enkelt) Takk til alle mine fans for den overveldende støtten og kjærligheten i Mera's AQ-retur. Tusen takk skal dere ha.

Kommer vi til å se mer til Heard i Hollywood? Det gjenstår å se, tiden leger alle sår, som de sier.

Håper du å se Heard i flere filmer?