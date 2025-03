Amber Midthunder kommenterer Preys fremtid: "Jeg vil absolutt elske å komme tilbake"

Da den debuterte for noen år siden, fikk Prey manges oppmerksomhet med en ny, men velkjent versjon av historien om det fremmede monsteret Predator, som utspiller seg i det tidlige 1700-tallets Nord-Amerika og følger en indiansk kvinne som kjemper for å holde seg i live i en verden full av fiendtligheter. Filmen gjorde det såpass bra at regissøren Dan Trachtenberg fikk i oppdrag å skape enda flere historier, og ryktene sier at han siden har spilt inn ikke bare én, men to oppfølgerfilmer, inkludert Predator: Badlands, som er ventet å komme i november.

Siden Prey hadde Amber Midthunder i hovedrollen, er spørsmålet om skuespilleren kommer tilbake for en av disse kommende filmene, noe hun nylig ble spurt om av The Hollywood Reporter.

Hun svarte "Hva er det du snakker om? Jeg ville elsket å spille Naru igjen. Jeg elsker Dan. Jeg elsker [Prey]. Jeg elsker den verdenen. Jeg vil så gjerne komme tilbake."

Hvis Predator: Badlands har til hensikt å opprettholde premieredatoen senere i år, vil det være rimelig å anta at vi vil begynne å høre mer om filmen i løpet av de kommende ukene og månedene, og kanskje til og med få bekreftet om Midthunder også er involvert i filmen.