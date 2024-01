AMC lanserer nye nøkkelbilder til The Walking Dead: The Ones Who Live

HQ

Det er nå mindre enn en måned til premieren på The Walking Dead: The Ones Who Live, har AMC sluppet noen nye nøkkelbilder til den kommende spin-off-serien.

Bildene, som du kan se nedenfor, viser Rick og Michonne sammen igjen etter at de ble separert i sesong 9 av The Walking Dead. Michonne svinger sin ikoniske katana, og i bakgrunnen kan du se helikoptrene som brukes av The Scavengers, den mystiske søppelgruppen som tok Rick til fange.

Det offisielle sammendraget for serien lyder slik: "The Walking Dead: The Ones Who Live presenterer en episk kjærlighetshistorie om to karakterer som forandres av en forandret verden. Holdt fra hverandre av avstand. Av en ustoppelig kraft. Av spøkelsene av hvem de var. Rick og Michonne kastes inn i en annen verden, bygget på en krig mot de døde... Og til syvende og sist en krig mot de levende. Kan de finne hverandre og den de var på et sted og i en situasjon de aldri har opplevd før? Er de fiender? Elskere? Ofre? Seierherrer?Er de i det hele tatt i live uten hverandre - eller vil de oppdage at også de er de vandrende døde?"

The Walking Dead: The Ones Who Live har premiere på AMC og AMC+ 25. februar.