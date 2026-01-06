AMDs leverer AI for enheter med lavt strømforbruk, en ny Ryzen CPU for spill og litt mer

HQ

I tilfelle bankkontoen din fortsatt er i live etter å ha kjøpt nytt høyhastighets DDR5-minne, har AMD nå kommet for å ta fra deg de siste pengene dine.

I en veldig interessant, men også veldig AI Hardware-fokusert keynote, kom AMD med et enkelt produkt, AMD Ryzen 7 9850X3D, som hevdes å være den raskeste spill-CPUen.

Som navnet antyder, bruker den en 104 MB 3D V-Cache, har 8 kjerner, booster til 5,6 GHz og har en TDP på bare 120 watt. Den vil lanseres dette kvartalet, og utsalgsprisen er ukjent, men alt fra $ 500 til $ 530 forventes av de fleste.

AMDs programvare for spill har nylig gjennomgått noen oppdateringer og endringer, og er nå FSR Redstone, nei, ikke AI-drevet, men maskinlæringsbasert, og tilgjengelig på alle AMD RDNA 4-baserte GPUer. Den er fortsatt tilgjengelig i de fleste AAA-titler, og er veldig fokusert på å begrense belastningen på systemet ditt, samtidig som den leverer flotte bilder.

Det er FSR-oppskalering, som er et mye bedre navn enn "AMD FidelityFX Super Resolution 4"), som gjengir i en lavere oppløsning og rekonstruerer bildet i en høyere oppløsning, FSR Frame Generation, som forutser og gir deg flere bilder, FSR Ray Regeneration, som lover støyfrie bilder med restaurert strålesporet lys, og FSR Radiance Caching, som tar seg av belysningen ved å lære og forutse hvordan lyset fungerer i spillet ditt.