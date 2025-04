AMD kontrollerer nå nesten 80 % av CPU-markedet i USA

HQ

I mange, mange år var det nærmest en selvfølge at en PC skulle inneholde en Intel -prosessor. Helt siden Pentium ble lansert på midten av 90-tallet, har selskapet dominert markedet på en nesten knusende måte og tatt seg godt betalt for nye prosessorer med ganske små oppgraderinger.

Men på et eller annet tidspunkt ble de tilsynelatende litt for komfortable, og AMD begynte å ta igjen forspranget og gikk til slutt forbi dem for et par år siden. Et bevis på hvor godt det gikk for AMD kommer fra TechEpiphany (via Wccftech), som avslører at Intels markedsandel av nye forbrukerprosessorer i USA i mars nå er nede i 21,26%, mens AMD kan skilte med 78,74%. Tallene er basert på salgstall fra Amazon, som er landets desidert største forhandler.

Vi vet selvfølgelig ikke om Intel vil klare å komme tilbake, men de har nye interessante modeller. Bortsett fra at det gjør AMD også. Forhåpentligvis kan konkurransen føre til litt lavere priser, noe som ikke ville skade i det hele tatt etter den siste tidens økning over hele linjen, noe som sannsynligvis også vil bli forverret av den kommende tollkrigen.