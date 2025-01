AMD lanserer en rekke nye CPU-er for stasjonære, bærbare og mobile spill

HQ

Mens mange hadde store forhåpninger til en ny 8000 Series grafikkortpresentasjon, fikk vi i stedet rykter om omdøping når de nye RDNA 4-kortene lanseres, men den eneste reelle informasjonen fra AMD var at den ville komme senere, og at vi foreløpig må vente. Den forventede 9000 Series, selv om det ikke er uttalt direkte, forventes det ikke å konkurrere på ultra-flaggskipnivå denne generasjonen, noe som er synd da RX 7900 XTX er et fantastisk grafikkort.

I stedet fikk vi en rekke nye CPU-lanseringer, med en utvidelse av 3XD-familien som den mest interessante for spillere. Den Zen 5-baserte AMD Ryzen 9950 X3D og 9900 X3D er, som navnet antyder, X3D-bufrede versjoner av 9950X- og 9900X-prosessorene. Det betyr at en 144/140 MB cache er plassert under Core Complex Die, noe som også hjelper kjøling.

9950 X3D har 16 Cores/32 Threads, og øker opp til 5,7 GHz mens den bruker 170 W, og 9900 X3D gir deg 12 Cores/24 Threads og opp til 5,5 GHz med et strømforbruk på 120 W.

På laptop-siden ble tre nye prosessorer avslørt, med AMD Ryzen 9 9955H X3D som den mest hardcore, og som også har 144 MB 3D V-cache, 15 Cores og 32 Threads, og opptil 5,4 Ghz boost-klokke - sammen med en Radeon 610M integrert grafikkenhet. I motsetning til de andre produktene skal disse komme i Q2, mens alt annet kommer i Q1.

For håndholdte ble AMD Z2-prosessorer basert på Zen 5 -plattformen annonsert, med ekstremutgaven som bruker 8 Cores/16 Threads, 5 Ghz boost clock, og som bruker RDNA 3.5 med 16 Graphics Cores.