AMD og Valve har motstridende rapporter om lanseringsdatoen til Steam Machine

I går rapporterte vi at AMD så ut til å antyde at den neste Xboxen kan bli utgitt i 2027, en konsoll som flere kilder mener vil være utrolig kraftig (kraftigere enn PlayStation 6) - men også dyrere. Vi vil forhåpentligvis finne ut mer om dette mot slutten av året når Xbox feirer 25-årsjubileum, men faktum er at AMD nå også har kommentert en annen kommende konsoll.

PC Gamer påpeker at i den samme kvartalsrapporten som ga oss informasjon om den neste Xboxen, kan vi også lese noe interessant om Steam Machine. AMD-sjef Dr. Lisa Su sier:

"Valve er på vei til å begynne å sende sin AMD-drevne Steam Machine tidlig i år."

Dette er helt i tråd med hva Valve selv sa da den nye Steam Machine ble kunngjort, men gitt selskapets nylige stillhet, har mange begynt å frykte at det kan være forsinkelser fremover - med spiralformede komponentkostnader som muligens er en forklaring. Basert på hva AMD sier, ser det imidlertid ut til at vi kan puste lettet ut ... men dessverre ser det ikke ut til at Valve selv er enig.

De har nå oppdatert sin FAQ på Steam (takk The Verge) og oppgir nå at første halvdel av 2026 er målet, i stedet for Q1 :

"Vårt mål om å sende alle tre produktene i løpet av første halvår har ikke endret seg. Men vi har en jobb å gjøre for å komme frem til konkrete priser og lanseringsdatoer som vi trygt kan kunngjøre, med tanke på hvor raskt omstendighetene rundt begge disse tingene kan endre seg."

Årsaken til dette er faktisk komponentmangel og skyhøye priser, noe som også betyr at Valves lovede priser for Steam Machine også er forsinket :

"Da vi kunngjorde disse produktene i november, planla vi å kunne dele spesifikke priser og lanseringsdatoer nå. Men mangelen på minne og lagringsplass, som du sannsynligvis har hørt om i hele bransjen, har økt raskt siden da. Den begrensede tilgjengeligheten og de økende prisene på disse kritiske komponentene gjør at vi må revurdere den nøyaktige leveringsplanen og prisfastsettelsen ..."

Kort sagt, maskinvaren virker klar ifølge AMD, men siden det er for mye usikkerhet rundt komponenter og priser, ønsker Valve å holde ut en stund til. Vi må bare vente og se. Vi krysser fingrene for en kunngjøring før heller enn senere; teknologi er tross alt en ferskvare.