AMD rapporterer positive økonomiske resultater, men spillvirksomheten faller

Krisen hos verdens ledende brikkeprodusenter ryster hele teknologisfæren. Først med Intels mangelfulle 13. og 14. generasjon, etterfulgt av kunngjøringen om tusenvis av oppsigelser i selskapet, og nå slipper AMD urovekkende data om sin tilpassede spillbrikkedivisjon.

Som du sikkert vet, brukes AMDs sjetonger også i spillkonsoller, og Xbox-serien, PS5 og Steam Deck har dem alle. Nå, med utgivelsen av økonomiske resultater for 2. kvartal 2024, ser vi et fall på 59% i spillinntektene, ned mer enn $ 648 millioner. Mens rapporten som ble utgitt på tirsdag antyder et generelt fall i maskinvaresalget, er det veldig sannsynlig at den betydelige nedgangen i Xbox Series-salget rapportert av Microsoft er en god del av det hullet.

Likevel er det liten grunn til bekymring. AMD har investert tungt i AI-utvikling og AMD Ryzen AI 300 Series-prosessorer, samt de nye AMD Ryzen 9000 Series-prosessorene basert på Zen 5-arkitekturen. Og som om ikke det var nok, peker alle ryktene i det siste på at Nintendo Switch-etterfølgeren også vil ha AMD-teknologi under panseret.

Hva synes du om den generelle nedgangen i maskinvaresalget - vil det fremskynde lanseringen av neste generasjon, eller står vi overfor et større paradigmeskifte?

Takk, Shacknews.