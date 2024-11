AMD Ryzen 7 9800X3D

AMDs X3D-serie, som er tunede versjoner av deres vanlige CPU-er med en ekstra fysisk hurtigbuffer i brikken, har i flere generasjoner nå ikke bare vært gode "bang for the buck", men også i mange tilfeller prestert bedre enn både Intel og AMDs toppmodeller når det gjelder ekte spill.

HQ

Dette har ikke endret seg. Det er fortsatt 104 MB ekstra hurtigbuffer, men den er nå plassert under brikken, noe som gir en rekke kjølefordeler. Dette er en god idé ettersom denne generasjonen av X3D-brikker kan overklokkes. Det er 8 kjerner med 16 tråder, noe som kanskje ikke høres så mye ut, men som vil være mer enn nok for moderne spill som fortsatt sliter med å utnytte moderne CPU-er fullt ut. Den kjører 500 MHz raskere enn 7800X3D og har en boost-klokke som er 200 MHz høyere. Vi målte aldri over 112,3 watt, til tross for at brikken er oppgitt til å kunne håndtere 120 watt. Hvis du kan overgå dette, er det virkelig enda mer overklokkingspotensial å finne.

Brikken kjørte på 41,3 grader på tomgang og 55,0 grader ved full belastning. Det var noen få topper på 60,5 grader, men generelt er varmespredningen ekstremt begrenset. Vi snakker om 20 grader under det vi normalt ser, så det er gode muligheter for å bruke 9800X3D i SFF-design også.

Det er viktig å merke seg at det er veldig forskjellig med denne CPU-en hva du kan oppnå, hvor mange kjerner som kjører optimalt, og hvor mange som kjører høyt fra starten av. Jeg var heldig da alle kjerner kjører på 5,2 GHz til å begynne med. Testeksemplaret vårt nådde 5,418 GHz helt av seg selv, men med alle boost-funksjonene på MSI X870E Carbon Wi-Fi -hovedkortet aktivert og 32 GB G.SKILL Trident Z RAM som kjører på 6000 MHz, og en PCIe 4.0 NVMe-disk i tillegg, burde det være mulig å nå 5,7 GHz. Men i skrivende stund er det få eksempler på 6+ GHz med denne CPU-en, og det beste er noen dedikerte overklokkere som har nådd 7,4 GHz konsekvent. Det er ganske imponerende.

Dette er en annonse:

Den nye arkitekturen som 9800X3D bruker betyr at du ikke trenger å ta hensyn til CPU-multiplikatorer og andre ting som i gamle dager, noe som gjør overklokking av CPU og RAM mye enklere. AMD sier selv at de støtter EXPO 8000 MHz, så du bør allerede kunne få mye ut av det. I tillegg brukes AM5-plattformen, så hvis du har et eldre hovedkort med AM5, trenger du ikke å kjøpe et nytt. Generelt har prisen på konkurrerende hovedkort også skutt i været.

Apropos pris, det koster rundt £480. Det er en god del billigere enn både AMDs og Intels alternativer, men begge har blitt redusert, og prisforskjellen mellom en Ryzen 7 X3D-CPU og flaggskipmodellene er ikke hva den pleide å være. Det endrer ikke det faktum at dette er et produkt der du virkelig får mye for pengene.

Når du tester prosessorer, vil du vanligvis bruke 1080p, slik at det ikke er grafikkortet som betyr noe. Derfor vil du vanligvis også se på 1%-tider, der du ser på hvor mange bilder per sekund den laveste målte 1% er. Dette er så å si det verste maskinvaren kan levere, og dermed også et ganske godt eksempel på hva som kan oppnås. Vi brukte et RX 7900XTX fordi det var ett av to grafikkort med referansedata, og dessverre var det ingen som kunne låne oss et RTX 4090-kort. Dette betyr at det er en viss skjevhet i resultatene våre, ettersom noen spill og syntetiske tester er bedre til å utnytte RTX-grafikkort, ettersom mange av dem har en viss grad av Ray-Tracing. Dataene våre er imidlertid en blanding av flere elementer for å bedre kunne sammenligne dem med tidligere. Vi har også kjørt testene flere ganger mot Intels nye Ultra 285K CPU, deres toppmodell. Igjen har vi kjørt de samme testene flere ganger, da noen av resultatene ser merkelige ut. Vi mistenker imidlertid at dårlig Windows -optimalisering kan ha en innvirkning.

Dette er en annonse:

Det første merkelige resultatet er Fire Strike Ultra, der Intels motstykke får juling med en syntetisk poengsum som er 3 000 poeng høyere. Her må du opp til for eksempel en 7950X CPU for å finne bedre. Dette gir mening, ettersom flere kjerner vanligvis resulterer i høyere score. Intels 285K blir imidlertid slått med ganske mye, og til og med nyere tester som 3D Benchmarks Steel Nomad gir 9800X3D en poengsum på 6 635, akkurat nok til å slå konkurrentene. Til min store overraskelse ble Intels 24-kjerners Ultra 285K også slått i AIDAs Checkmate -test med en poengsum på 12 547 mot 8 652. For å være helt ærlig vant de flerkjernetesten med 23 473 mot 40 185, men tapte enkeltkjernetesten med 2 106 mot 2 055.

På spillsiden var det varierende grad av seier, men nesten alltid seier. Som nevnt tidligere testet vi primært i 1080p for å unngå en GPU-flaskehals, men det forklarer ikke en poengsum på 227,50 FPS i Total War: Warhammer III, som var 25% høyere enn 285K. Det var enda verre i Red Dead Redemption i 4K, der FPS-telleren sa 100,40 mot 170,53 i AMDs favør. Assassin's Creed Valhalla var også en seier for AMD, men ikke med mange prosent. Den største forskjellen var i 1440p med en forskjell på 9% og toppet på 167 FPS. Det var enda mer nedslående i Far Cry 6, hvor vi fikk den høyeste poengsummen noensinne: 231 FPS, eller en forskjell til Intels 285K på i underkant av 69%. Vi testet en rekke andre spill og med andre motorer, men det generelle bildet var det samme.

Generelt sett er det også litt urettferdig, fordi Intels 285K ikke har hatt en god start i livet og i de fleste av testene våre blir slått av både 14900K og til og med 13900K. Men det morsomme er at dette er tydelig i rå databehandling, for eksempel med Cyberpunk 2077 når du ikke bruker FidelityFX, DLSS eller annen svart magi. Her var det en forskjell på 93% i 1080p, noe som er ganske mye. I rettferdighetens navn skal det sies at Dirt 5 og Call of Duty: Black Ops 6 ga en høyere score på 285K, men her snakker vi om noen få FPS. I Black Myth: Wukong, derimot, traff vi 119 FPS, en forskjell på 45 FPS, eller mer enn 60%.

Det er rimelig, det holder seg kjølig, det bruker ikke mye strøm, og det slår hovedkonkurrenten fra Intel. Likevel, når vi ser på de gamle tallene for 7800X3D, er de høyere, men vi snakker vanligvis om rundt 10 %. Noen få spill som Red Dead Redemption 2 ga imidlertid betydelig høyere poengsum, mens andre bare var en forbedring på 5%, noe som beviser at 7800X3D er vanskelig å slå. På den annen side har 9800X3D helt andre muligheter når det gjelder overklokking.

Hvis du skal oppgradere i år, trenger du en Ryzen 7 9800X3D. For en gangs skyld er det lett å anbefale et veldig spesifikt produkt, ettersom prisen er lav nok til at det er noe alle bør vurdere uansett budsjett.