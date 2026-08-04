AMD ser ut til å følge i Nvidias fotspor med prisøkninger på GPU-er denne måneden

HQ

Nok en måned, nok en runde med overskrifter om at alt innen teknologi blir dyrere. Hvis du har vurdert å gå over til en spill-PC etter å ha sett Xbox-prisene stige med mer enn 30 %, bør du kanskje tenke deg om en gang til. I slutten av forrige uke så vi at Nvidia økte prisene på alle sine GPU-er, og nå ser det ut til at AMD, produsenten av Radeon-grafikkort, er klar til å gjøre det samme.

Ifølge bransjeanalytikeren Harukaze5719 (via PC Gamer) har AMD informert produsentene sine om at det forventes en prisøkning på alle grafikkortene denne måneden. Vi vet ikke nøyaktig når prisøkningen trer i kraft, men kostnadene forventes å stige med «minst 10 %».

Denne prisøkningen forventes å ramme samarbeidspartnerne først. Selv om det ikke nødvendigvis betyr at prisøkningen også vil ramme forbrukerne, er det liten eller ingen grunn til at et selskap skulle ta på seg de ekstra kostnadene de blir pålagt.

Så uansett om du spiller på PC eller konsoll og er på utkikk etter en oppgradering, må du punge ut med mye mer penger enn du ville ha gjort for et par år siden. Fra kryptomining til AI-kriser – GPU-prisene får rett og slett ikke pusterom.