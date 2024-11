AMD skyver Intel ut av Amazons topp 10 bestselgende prosessorer

HQ

I lang tid var PC-prosessorer i utgangspunktet synonymt med Intel, men i løpet av det siste tiåret har AMD jevnt og trutt spist seg inn på deres markedsandeler, og de siste årene har AMD vært det opplagte valget når folk kjøper ny datamaskin.

Dette er et resultat av en rekke tvilsomme beslutninger fra Intel og produkter som kostet mer enn de leverte. Det siste året har de snakket om å prøve å gjenvinne initiativet, men faktum er at de ser ut til å sakke ytterligere akterut. Wccftech noterer seg nå et bemerkelsesverdig bevis på hvor tøff situasjonen er for Intel, da det ikke lenger er en eneste Intel -prosessor blant de ti bestselgerne på Amazon.com.

Faktisk er den første prosessoren (Intel Core i5-13600KF) fra det blå laget bare å finne på 13. plass på topplisten. Krisen sies å være på sitt verste i Europa, og ifølge TechEpiphanyYT har AMD nå en markedsandel på i underkant av 95 % når det gjelder kjøp av frittstående prosessorer hos den tyske forhandleren Mindfactory.