AMDs nye teknologi kan gi Xbox Series X en PS5 Pro-lignende oppgradering

AMDs Computing and Graphics SVP, Jack Huynh, har kunngjort en ny AI-drevet FSR 4.1, som kommer til RDNA 3- og RDNA 2-generasjonen av grafikkort. FSR 4 gir et massivt løft i bildekvaliteten sammenlignet med FSR 3.1, spesielt når du spiller i oppløsninger som 1080p og 1440p.

Hvorfor er dette en stor greie? Det er fordi Xbox Series X har hele RDNA 2-pakken med maskinvare og teknologier, så FSR 4.1 på Microsofts nåværende flaggskipkonsoll kan levere en oppgradering på PlayStation 5 Pro-nivå, ifølge Tweak Town. En annen mottaker vil være håndholdte spillkonsoller som ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go og MSI Claw A8 og den kommende Steam Machine.

FSR 4.1, som kjører nativt på Xbox Series X, vil umiddelbart levere et skarpere, mer detaljert 4K-bilde med mindre ghosting og bevegelsesuskarphet. Innfødt støtte for FSR 4.1 ville være nok til å gi fordelen over baseline PlayStation 5.

Men det er en ulempe, i det minste for nå. AMD sier at RDNA 2 GPUer må vente til 2027 på FSR 4.1. Så la oss være villige til å vente en stund.