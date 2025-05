AMDs Radeon RX 9060 & RX 9060XT hevder å være det raskeste billige grafikkortet

HQ

Mens en opphetet debatt om 8 GB VRAM eller mindre for tiden foregår på internett, med AMD på forbrukernes side, påpeker de fortsatt at mange bare spiller i 1080p, og som sådan ikke trenger mer.

Og selv om AMD har et poeng, med den siste Steam Hardware-undersøkelsen som avslører at mer enn 55% av brukerne har en 1080p-oppløsning, angriper AMD fortsatt Nvidias 12 GB og 16 GB-kort med uovertruffen pris / ytelse i form av deres nye RX 9060-serie avslørt på Computex 2025.

RX 9060 tilbyr 8 GB VRAM til mindre enn $ 300, men for mange virker RX 9060XT som en langt bedre avtale, da den dobler opp til 16 GB VRAM, noe som gjør det til et overmektig kort for 1440p-spill, og til en MSRP på bare $ 349.

Begge kortene støtter den nye FSR 4-plattformen, og bruker 4nm Navi44 GPU-brikker, og har RDNA-arkitektur, som AMD, bruker den standard 8-pinners kontakter med strømuttak som maksimerer bare 180 watt.