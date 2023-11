HQ

Out of the Blue overrasket meg for noen år siden med eventyrspillet Call of the Sea, et spill som kombinerte en mystisk historie med komplekse, men engasjerende gåter i førstepersonsperspektiv. Så det sier seg selv at jeg har ventet spent på utviklerens neste verk, American Arcadia.

På mange måter ligner American Arcadia veldig på Call of the Sea. Fortellingen er fortsatt bygget opp rundt et spennende mysterium som oppklares etter hvert som historien skrider frem, og du må flere ganger løse miljømessige og fysiske gåter fra et førstepersonsperspektiv. American Arcadia skiller seg imidlertid fra den førstnevnte tittelen ved også å introdusere en rekke plattformnivåer og seksjoner som utelukkende bruker et 2,5D-perspektiv.

I bunn og grunn er dette et spill som kretser rundt to hovedpersoner. På den ene siden har du Trevor, en sivilist fra den fiktive byen Arcadia (som eksisterer som en del av et realityshow som følger livet til de intetanende innbyggerne), som med hjelp av den andre hovedpersonen Angela forsøker å unnslippe den kontrollerende staten. Alle Trevors deler bruker 2,5D-perspektivet og ser ut til å utvikle spillingen ved også å inkorporere kamera- og overvåkningsmekanikk, slik at du kan lede Trevor i sikkerhet som Angela. Om noe, minner denne delen av spillet meg mye om Oddworld-serien. Når det gjelder Angela, er det her det mer typiske gameplayet vi er vant til fra Out of the Blue trer i kraft, ettersom du spiller gjennom Angelas øyne og må løse gåter som inkluderer å lede en påtrengende og mistenksom sjef på avveie og å jobbe deg gjennom en enorm bygning som er beskyttet av flere dører som krever forskjellige nøkkelkort for å åpnes. Denne delen av spillet er nesten mer som en escape room-opplevelse, og minner igjen mye om Call of the Sea.

Selv om de to ulike spillestilene fungerer godt, er førstepersonsdelene mye mer engasjerende enn 2,5D-delene. Dette skyldes hovedsakelig at det bare er begrenset mekanisk dybde i 2,5D-delen av spillet, og at mesteparten av dybden kommer i form av stealth, som er umiddelbar fiasko hvis du gjør en feil. Det er svært lite rom for å gjøre feil i denne delen av spillet, og selv om det sørger for å holde et godt og spennende tempo, kan det være frustrerende å måtte spille deler av banen på nytt fordi du har gjort en liten og tilsynelatende ubetydelig feil.

Når det gjelder førstepersonsgåtene, mangler mange av disse nivåene nyansene og kompleksiteten fra Call of the Sea, men det er her American Arcadia kommer til sin rett. Out of the Blue har en evne til å skape interessante gåter, og selv om noen er litt for enkle, er de fleste underholdende med unik mekanikk som holder deg på tå hev, og noen er til og med ekte hodeskrapere.

Selv om gåtene og plattformspillingen er viktig, ønsker American Arcadia, i likhet med Call of the Sea, å trekke deg inn i spillet med sin historie og fortelling, og det lykkes det med. Historien er veldig 1984-aktig, og Trevor flykter fra det som egentlig er en totalitær stat som har full kontroll over innbyggerne, som ikke er klar over hvordan verden fungerer. Det er en ganske moden og kompleks fortelling som gjør at du hele tiden må stille spørsmål ved det du opplever.

Måten historien presenteres på er også ganske uvanlig og nyskapende. Etter hvert som historien rulles opp, får du mellomsekvenser der du ser Trevor og Angela fortelle om hendelsene som førte dem sammen, og selv om det er en interessant måte å bryte opp den vanlige historien på og gi et forvarsel om hva som kommer etterpå, tar forvarslene litt av brodden av de store hendelsene i historien. Jeg må også si at Yuri Lowenthal og Krizia Bajos er utmerkede som Trevor og Angela, og de kler virkelig rollene de spiller i dette spillet.

Selv om jeg har gjort det klart at gåtene er langt bedre i førstepersonsperspektiv, slår 2,5D-visningen 3D-visningen på ett avgjørende område: det visuelle. American Arcadia er et svært slående spill med et unikt og polygontungt design som bruker mye farger for å skille seg ut, og noen av scenene og kulissene som Out of the Blue har skapt for dette spillet, er rett og slett tapetverdige. Dette er et virkelig vakkert spill, og du vil ta deg tid til å bare sette pris på omgivelsene under fluktforsøkene dine.

I likhet med Call of the Sea, American Arcadia er også et spill som ikke har mye dybde utover historien som det ønsker å veve. Spillets gameplay og mekanikk er rudimentær og enkel å plukke opp, det er ingen samleobjekter eller ekstra utfordringer og oppdrag å gjennomføre, du er bare vitne til og spiller gjennom fortellingen til rulleteksten ruller, og det betyr også at spillet ikke har mye omspillbarhet, hvis det er noe som plager deg.

Men alt i alt er American Arcadia et morsomt og engasjerende spill. Out of the Blue er tydeligvis dyktig til å fortelle historier og har en evne til å skape interessante gåter, men jeg kan ikke unngå å føle at dette spillet til tider spiller litt for trygt med tanke på hvor grunnleggende mange av mekanikkene og spillsystemene er. Det er ikke praktisk nok som Call of the Sea til å la gåtene løfte opplevelsen til nye høyder, og spesielt de sidescrollende 2D-plattformspillene kan frustrere mer enn de underholder. Men hvis du har vært på utkikk etter et nytt eventyrspill å fylle kveldene med nå som travelheten i 2023 har avtatt, er American Arcadia absolutt verdt å sjekke ut.