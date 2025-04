American Arcadia kommer til konsoller neste måned

HQ

Etter å ha vært eksklusivt for PC i over et år, får Out of the Blues filmatiske puslespill-eventyr en konsollutgivelse neste måned.

Spillet kombinerer 2,5D-plattformspill med førstepersons puslespill, og du må hjelpe Trevor, en helt vanlig mann, med å rømme fra et ekstraordinært reality-TV-program. Spillet er inspirert av filmer som Truman Show, men utvider konseptet med timevis av spilling, og har imponert både spillere og kritikere etter lanseringen på PC så langt.

En PlayStation 5-, Xbox Series X/S- og Nintendo Switch-utgivelse for American Arcadia er planlagt til 15. mai. Hvis du ennå ikke har sett hva spillet handler om og vil ta en titt, kan du sjekke ut traileren nedenfor :