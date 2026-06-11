American Arcadia skal slippes i fysisk utgave i høst

HQ

American Arcadia er en av de beste narrative pusleopplevelsene som finnes i dag. Og det er ikke rart, gitt at bak dette spillet står folkene som står bak Call of the Sea og det nyere Call of the Elder Gods. Out of the Blue Games' American Arcadia handler om et dystopisk realityshow der stigende eller fallende seertall avgjør om innbyggerne i byen Arcadia skal leve eller dø. Bare gjennom opplevelsene til de to hovedpersonene, Trevor og Angela, som samarbeider, vil de kunne overleve og beseire selskapet som trekker i trådene bak kulissene.

American Arcadia Spillet er utmerket, men det trengte et lite dytt for å nå ut til flere hjem, og det vil snart få det. Raw Fury har nå inngått et samarbeid med Tesura Games for å gi ut to utgaver av « American Arcadia » i fysisk format for Nintendo Switch 1 og PlayStation 5. En standardutgave, som inneholder hele spillet, og en virkelig luksuriøs samlerutgave, som inkluderer følgende:



Samler-TV-boks



Fullt fysisk spill (PS5 og NSW)



Vendbart omslag



TV-zapping-kort (utskiftbare)



Kunstbok (230 sider)



Comet-magnetpin



Soundtrack-CD



Selv om det ikke er fastsatt noen spesifikk dato ennå, vil du kunne kjøpe begge disse to utgavene fra høsten av. Ta en titt på innholdet i samlerutgaven av « American Arcadia » nedenfor.