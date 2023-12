American Arcadias kreative leder snakker om sammenligningen med The Truman Show.

HQ

På den internasjonale spillkonferansen i Bilbao nylig var vi så heldige å få en prat med Tatiana Delgado, kreativ leder i Out of the Blue, utvikleren bak det nylig lanserte American Arcadia.

I løpet av intervjuet fikk vi snakke om mottakelsen av spillet, og mer spesifikt hvordan Delgado og Out of the Blue ønsker at American Arcadia skal oppfattes. "Folk kaller det The Truman Show game, men det er mye mer enn det", sier hun. "Vi ønsker å overraske spilleren i hver eneste runde. Det har gåter, det har en sterk historie, og det har også et budskap. Så vi ønsker å fortelle folk hvordan vi reagerer på sosiale medier og slike ting, men også hva folk føler når de spiller dette spillet, som om de ser på en TV-serie."

I forbindelse med dette budskapet gikk Delgado nærmere inn på hva du kan forvente deg hvis du sjekker ut American Arcadia.

"Det vi ønsker å si, er at det ikke spiller noen rolle om du er deg selv. Du trenger ikke å tilfredsstille andre, det finnes ikke noe publikum for deg. Så bare nyt livet ditt, du trenger ikke å dele for mye på internett bare fordi du blir glad for likesene du får. Bare vær glad for å være deg selv."

American Arcadia er et 2,5D-puslespill/fortellende eventyrspill og er tilgjengelig nå på PC. Du kan se resten av intervjuet nedenfor: