Hvis Netflix-serien American Primeval var en sang, ville den vært spilt i moll, på én og samme akkord. Tre halvtoner under alt som musikalsk sett høres ut som trøst, og preget av en monoton enkelhet. Selve sangen ville hett "Misery" og blitt fremført på en skjev blokkfløyte av en mann med en kroppshygiene som best kan beskrives som tvilsom.

Det er et mørkt, skittent, dystert, hardt, blodig og miserabelt liv på American Primeval.

Peter Berg og The Revenant manusforfatter Mark Smith byr på det samme her, uten pusterom, nyanser, variasjon eller lysglimt. I seks lange episoder får vi et glimt inn i de mest dystre liv i de mørkeste årene av amerikansk historie, og jeg elsker det. Er American Primeval litt for dyster? Ja, det er den. Er American Primeval litt for mørk i tonen? Ja, det er den. Er den monoton i sin historiefortelling med karakterer som alle er genuint forferdelige? Ja, det er den. Men i dette tilfellet spiller det ingen rolle. Jeg tror faktisk jeg foretrekker det slik. Hvis Deadwood og The Revenant fikk et barn, ville det hete American Primeval.

Året er 1857. Det er tre år før Abraham Lincoln blir valgt til USAs president, og fire år før borgerkrigen bryter ut. Vi følger moren Sara Rowell og hennes fattige sønn Devin, som har tenkt å reise flere hundre kilometer til Wisconsin for å møte ektemannen, som har jobbet i en gruve i flere år og ifølge legenden har blitt søkkrik på veien. Løftet om et bedre liv for seg selv og sønnen driver henne til å foreta den farefulle reisen gjennom et kaotisk Amerika, og for å unnslippe banditter og innfødte slår hun følge med den arrete, halvt innfødte og beseirede mannen Isaac, som raskt viser seg å være en råskinn av rang, men med en egen evne til å drepe folk.

Indianerne er like dødelige som alltid i dette blodige portrettet av 1850-tallets Amerika.

American PrimevalI likhet med The Revenant er dette et skittent, elendig, hardt og mørkt tverrsnitt av amerikansk historie, som blander relativt overfladiske karakterportretter med ulidelige mengder overdreven vold på en måte som jeg skjønner at noen vil kalle "bedøvende" eller "hjernedød". Jeg er imidlertid ikke en av disse. Jeg setter pris på dette mer historisk korrekte bildet av 1800-tallets Amerika enn det lysende og elegante vi har blitt foret med i alt fra Silverado til Tombstone opp gjennom årene, selv om Mark Smith og Peter Berg nok til dels overdriver den konsentrerte elendigheten i livet i denne perioden.

Krigen mellom nybyggere og innfødte raser, det samme gjør krigen mellom kultur og religion, og for dem som ikke velger side, livet som fredløs i en tid da mat, medisiner og lov og orden var en akutt mangelvare. Taylor Kitsch er stram, stillferdig plaget, men dødelig dyktig som Isaac, og Betty Gilpin er sterk, men sårbar som Sara i en miniserie jeg virkelig likte. Litt mer nyansert historiefortelling med mindre klaustrofobiske bilder hadde ikke skadet, men alt i alt føles dette som The Revenant i TV-serieform, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å takke nei til det tilbudet.

