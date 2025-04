American Psycho Regissør forstår ikke hvorfor folk idoliserer Patrick Bateman

Alle memes til side, Patrick Bateman er en ganske sprø fyr. Selv om du følger teorien om at han aldri dreper noen av kvinnene i filmen, og at alt er i hans eget forskrudde hode, har han ikke det beste synet på livet. Det hindrer likevel ikke en viss gruppe i å behandle ham som et idol, noe som forvirrer filmens regissør Mary Harron den dag i dag.

HQ

I en samtale med Letterboxd Journal i anledning av at American Psycho fyller 25 år, sier Harron at hun er "mystifisert" av kjærligheten folk har til Bateman. "Jeg er alltid så mystifisert av det. Jeg tror ikke [medforfatter Guinevere Turner] og jeg noen gang forventet at den skulle bli omfavnet av Wall Street-brødrene, i det hele tatt... Jeg er ikke sikker på hvorfor [det skjedde], for Christian gjør helt klart narr av dem... Men folk leser Bibelen og bestemmer seg for at de skal gå ut og drepe en masse mennesker. Folk leser The Catcher in the Rye og bestemmer seg for å skyte presidenten."

"Det er [Bateman] som er kjekk og går i fine dresser og har penger og makt. Men samtidig spilles han som en som er teit og latterlig," fortsatte Harron. "Når han er på en nattklubb og prøver å snakke med noen om hiphop - det er så pinlig når han prøver å være kul."

Det finnes en del av subkulturen som vet at Bateman ikke er en mønsterborger, og som har en ironisk forståelse for karakteren, samtidig som de er klar over hvor teit han også kan være. Harron synes likevel at kjærligheten til Bateman er underholdende, særlig når hun tenker på at den opprinnelige American Psycho -romanen var "a gay man's satire on masculinity". Likevel kan det skje at selv onde karakterer får uventet anerkjennelse. Det er bare en av de tingene som skjer når en kunstner gir ut sitt verk til verden.

