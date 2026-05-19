Amerikanere arrestert for å ha forsøkt å bryte seg inn i innhegningen til apen Punch

To amerikanske statsborgere har blitt arrestert etter å ha hoppet inn i innhegningen til kjendisapen Punch. En av de arresterte klatret over gjerdet inn til innhegningen, mens en annen filmet stuntet. Den ene er en 24 år gammel collegestudent, mens den andre er en 27 år gammel sanger.

Hendelsen fant sted i Ichikawa City Zoo i Japan. Politiet sier at ingen dyr ble skadet under hendelsen. Klipp av innbruddet har blitt spredt på sosiale medier i etterkant av hendelsen, og viser personen som gikk inn i innhegningen iført et kostyme designet for å promotere en kryptovaluta. Personen hevdet at han bare ønsket å gi Punch et nytt kosedyr.

Punch, en makak som nå er ni måneder gammel, har blitt en viral sensasjon etter at klipp av ham som koser med en utstoppet orangutang gikk viralt tidligere i år. Punch fikk leketøyet av dyrepasserne etter at han ble avvist av moren sin. Historien fanget raskt oppmerksomheten til millioner av mennesker på nettet, fordi Punchs situasjon var så hjerteskjærende.

Ichikawa City Zoo har levert en skadeanmeldelse til politiet, og vurderer ytterligere mottiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden, ifølge BBC. Så hvis du reiser til dyrehagen og nå ikke lenger kan se Punch og kompisene på så nært hold, kan du skylde på to kryptobrødre.