Amerikansk lovgivning vil tvinge frem utenlandske investeringer ved kjøp av AI-brikker

I det som markerer et klart skifte bort fra tidligere eksportpolitikk, jobber Trump-administrasjonen ifølge Reuters med ny lovgivning som vil basere eksport av AI-brikker på et quid pro quo rammeverk. En offisiell bekreftelse på et nytt juridisk rammeverk har blitt gjort på X av det amerikanske handelsdepartementet.

Kort fortalt må alle selskaper som ønsker å kjøpe store ordrer, 200 000 eller mer, av AI-datachips, foreta investeringer i AI-datasentre eller sikkerhetsgarantier i USA og tillate eksportkontrollører å besøke installasjonsstedene.

Tidligere har salg av slik avansert teknologi til allierte ikke vært regulert under tidligere regjeringer, og dermed markerer det nye lovverket - som ikke er ferdigstilt ennå - et svært markant skifte i eksport- og sikkerhetspolitikken. Dette ser ut til å være en klar måte å gi Trump-administrasjonen innflytelse på, ettersom politiske forhandlinger kan være den viktigste måten å sikre tilgang til teknologien på.

Land som allerede er svartelistet er ikke berørt, og heller ikke land som Kina, som nylig fikk tillatelse til å sende siste generasjons AI-brikker, men det ser ut til å finnes et smutthull, ettersom mindre forsendelser, selv under 1000 brikker, også kan trenge lisens, og den eneste måten å unngå det på er at produsenten overvåker bruken og deaktiverer enhver form for kobling, noe som betyr enhver form for daisy-chaining eller klyngebruk, mens eksport av over 100 000 brikker vil kreve at myndighetene griper inn for å gi forsikringer, slik Saudi-Arabia allerede gjør det.