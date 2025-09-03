Amerikansk militær slår til mot mistenkt narkotikafartøy i Karibia

HQ

Siste nytt om USA og Venezuela . Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep på et fartøy i det sørlige Karibia, som angivelig er knyttet til kriminelle grupper i Venezuela, noe som resulterte i flere dødsfall, samtidig som amerikanske tap ble unngått, sier president Trump.



"I løpet av de siste minuttene har vi bokstavelig talt skutt ut en båt, en båt som fraktet narkotika, og det var mye narkotika i den båten."



"Og det er mer der det kom fra. Det har kommet mye narkotika inn i landet vårt i lang tid... Disse kom fra Venezuela."



"Angrepet resulterte i 11 drepte terrorister. Ingen amerikanske styrker ble skadet i dette angrepet."



Operasjonen kommer samtidig som USA øker sin tilstedeværelse i regionen for å stanse narkotikasmugling. Opptak som Trump delte, så ut til å vise fartøyet som eksploderte til sjøs, selv om venezuelanske tjenestemenn stilte spørsmål ved ektheten.

Pentagon har ikke gått nærmere inn på hva slags smuglergods som ble beslaglagt eller hvordan aksjonen ble utført. Myndighetene hevder at aksjonen er rettet mot organisert kriminalitet, noe som har økt spenningen med Caracas på grunn av beskyldninger som knytter venezuelanske myndigheter til den involverte gruppen.