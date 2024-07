Amerikansk selskap lager karamellpop laget av pommes frites

HQ

Hvis du noen gang har tenkt at fudge, vanilje og pommes frites er en god smakskombinasjon, bør du først legge deg inn på et mentalsykehus. Deretter kan du besøke nettstedet til det amerikanske selskapet GoodPop, som selger en merkelig, men interessant iskrem.

For å feire den nasjonale iskremdagen i USA den 21. juli har Ore-Ida laget Fudge n' Vanilla French Fry Pop, en dessert som er laget av ekte poteter kombinert med sjokolade som omslutter en vaniljehavremelkbase.

Jepp, det stemmer, havremelk. En for veganerne der ute. Det ser ikke ut til at dette produktet er tilgjengelig for oversjøisk frakt, men du vet hvordan disse tingene fungerer, hvis det viser seg å være superpopulært, kan du vedde på at ditt lokale supermarked snart vil bli fylt med sjokoladepotet-merkeligheter.

Dette er en annonse: