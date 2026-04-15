Amerikansk youtuber dømt til seks måneders fengsel for ordensforstyrrelse i Sør-Korea

Den amerikanske livestreameren/YouTuberen Johnny Somali vakte oppsikt i Sør-Korea i november 2024, da myndighetene i Seoul siktet ham for ordensforstyrrelse etter at han la ut et klipp der han kysset og danset lapdance på en statue. Saken er at statuen representerte sexslaver fra andre verdenskrig. Somalieren, som egentlig heter Ismael Ramsey Khalid, har vært utestengt fra å forlate landet siden da, og har nå blitt dømt til seks måneders fengsel for offentlig forargelse, ifølge BBC.

25-åringen er kjent for sitt provoserende innhold, noe som har ført til at han har blitt utestengt fra flere strømmeplattformer. Khalid har i dag rundt 5 000 følgere på YouTube, og han ba om unnskyldning for oppførselen sin allerede i november 2024. Men noen ganger er ikke en unnskyldning alene nok.

En sørkoreansk domstol har nå dømt Khalid for flere forhold, blant annet for å ha vært en offentlig plage og for å ha distribuert seksuelle deepfakes. Khalid har også blitt utestengt fra å jobbe med organisasjoner som arbeider for mindreårige og personer med nedsatt funksjonsevne når han etter hvert blir løslatt.

Under andre verdenskrig ble anslagsvis 200 000 kvinner rundt om i Asia tvunget til å være sexslaver for japanske soldater. Mange av dem var koreanere, mens andre kom fra Kina, Filippinene, Indonesia og Taiwan. Det finnes flere statuer rundt om i Sør-Korea, og Ismael Ramsey Khalid bestemte seg for å livestreame seg selv mens han kysset en av disse statuene.

Dette var ikke første gang Khalid har forårsaket en offentlig scene. Andre steder inkluderer Tel Aviv i Israel og Japan.