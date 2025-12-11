Amerikanske bombefly med atomvåpenkapasitet flyr over Japanhavet sammen med japanske jagerfly i en maktdemonstrasjon

HQ

USA fløy to B-52-bombefly med atomvåpenkapasitet over Japanhavet onsdag sammen med japanske F-35- og F-15-jagerfly, opplyser Tokyo. Den felles flyvningen kom som et direkte svar på nylige kinesiske og russiske militærøvelser rundt Japan og Sør-Korea.

USAs første store oppvisning av tilstedeværelse

Japans forsvarsdepartement sa at oppdraget bekreftet begge lands forpliktelse til å forhindre ethvert forsøk på å endre den regionale balansen "med makt". Det var den første større amerikanske tilstedeværelsen siden Kina begynte med storstilte øvelser i området i forrige uke.

Dette fulgte etter en felles flyvning av kinesiske og russiske strategiske bombefly, samt hangarskipøvelser som Japan sier tvang dem til å sende ut jetfly etter å ha blitt truffet av radarstråler. Kina avviste Japans forklaring, beskyldte Tokyo for å overreagere og hevdet at landets egne fly var i fare.

Anspent forhold mellom Kina og Japan

Sør-Korea sendte også ut jagerfly etter at kinesiske og russiske fly kom inn i landets luftforsvarssone. I mellomtiden rapporterte Taiwan om en ny dag med økt kinesisk militær aktivitet, inkludert H-6K-bombefly og J-16-jagerfly som gjennomførte langdistansepatruljer og øvelser rundt øya.

Oppblussingen kommer midt i et allerede anspent forhold mellom Kina og Japan, som har blitt forverret av nylige kommentarer fra Japans statsminister Sanae Takaichi om et potensielt kinesisk angrep på Taiwan. Kina, som gjør krav på Taiwan som sitt eget, har økt det militære presset i nærheten av øya og i hele regionen.