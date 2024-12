Amerikanske bymyndigheter ber innbyggerne om å slutte å sette googly eyes på offentlig kunst

HQ

Byen Bend i Oregon har sendt ut en offentlig oppfordring om å stoppe folk fra å sette googly eyes på offentlig kunst og skulpturer. Fra globusskulpturer til avbildninger av dyr, ingen kunstverk er trygge for å få noen komiske nye øyne.

Selv om det tidligere har blitt gjort tilføyelser til skulpturer, som nisseluer til jul, må googly-øyne fjernes på grunn av limet, som skader skulpturene. I byens anmodning forklarte den "selv om det kan være morsomt å se de små øynene på de ulike kunstverkene rundt om i byen, koster det penger å fjerne dem med forsiktighet for ikke å skade kunsten."

Bends kommunikasjonsdirektør, Rene Mitchell, sa (via Sky News): "Vi oppfordrer virkelig lokalsamfunnet til å engasjere seg i kunsten og ha det gøy. Vi må bare sørge for at vi kan beskytte den, og at den ikke blir skadet."

Innbyggerne i Bend er ikke akkurat glade for denne endringen, ettersom de googly øynene tilfører litt moro og glede i livet deres. "Vi elsker de googly eyes. Denne byen begynner å bli så kjedelig. La oss ha det gøy!" skrev en innbygger.

Hva synes du om det? Ufarlig moro eller vanhelligelse av offentlig kunst?