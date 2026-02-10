Amerikanske dommere avviser søksmål mot Neil Gaiman for seksuelle overgrep

HQ

Føderale dommere i USA har avvist tre søksmål som anklager den bestselgende fantasyforfatteren Neil Gaiman for å ha begått seksuelle overgrep mot barnas tidligere barnepike, Scarlett Pavlovich, i New Zealand. Avgjørelsene var basert på jurisdiksjonelle grunner, og dommerne mente at søksmålene burde forfølges i New Zealand i stedet for i amerikanske domstoler.

Pavlovich saksøkte Wisconsin, Massachusetts og New York i begynnelsen av 2025, og hevdet at Gaiman forgrep seg på henne gjentatte ganger i 2022 mens hun jobbet som barnepike for ham og hans kone, musikeren Amanda Palmer. Hun trakk senere tilbake New York-saken og den delen av Wisconsin-søksmålet som gjaldt Palmer. Dommere i Wisconsin og Massachusetts avviste deretter de gjenværende kravene, og konkluderte med at amerikanske domstoler ikke var det rette vernetinget for påstander knyttet til hendelser i New Zealand.

Gaiman har på det sterkeste benektet anklagene og sagt at han aldri har misbrukt noen seksuelt, og advokatene hans har hevdet at det beskrevne forholdet var basert på samtykke. De har også bemerket at politiet i New Zealand har etterforsket anklagene og funnet dem grunnløse. Dette er en nyhetssak under utvikling...