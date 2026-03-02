Amerikanske fly utestengt fra Spania på grunn av Iran-konflikten

HQ

Femten amerikanske fly har forlatt militærbasene Rota og Moron i Sør-Spania etter helgens amerikansk-israelske angrep på Iran, ifølge flysporingsdata fra FlightRadar24.

Amerikanske fly // Shutterstock

Spanias utenriksminister Jose Manuel Albares bekreftet at Madrid ikke ville tillate at landets baser (selv om de drives sammen med USA) ble brukt til offensive operasjoner mot Iran, som Spania offentlig har fordømt. Minst sju av flyene landet på Ramstein Air Base, mens andre satte kursen mot Sør-Frankrike eller ukjente destinasjoner.

Forsvarsminister Margarita Robles presiserte at flyene, primært Boeing KC-135 Stratotanker lufttankfly, var permanent stasjonert i Spania. Avgjørelsen står i kontrast til Storbritannia, som har gitt USA tillatelse til å bruke sine baser til defensive angrep etter iranske missilangrep. Albares understreket at de spanske basene kun ville bli brukt i henhold til avtaler som er i samsvar med FN-pakten...

Som Albares uttalte i dag (via elDiario.es):

Spanske baser blir ikke brukt til denne operasjonen, og de vil ikke bli brukt til noe som ikke er inkludert i avtalen med USA eller til noe som ikke er i samsvar med FN-pakten.