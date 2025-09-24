Amerikanske golfspillere fra Ryder Cup vil donere penger til veldedighet etter tilbakeslag over betalinger

HQ

Ryder Cup 2025 finner sted neste helg i New York. Golfkonkurransen mellom Team USA og Team Europe, som arrangeres annethvert år, har vanligvis ikke gitt premiepenger til spillerne, men det endret seg i år: Det ble kunngjort at alle de 12 amerikanske spillerne pluss kapteinen ville få 300 000 dollar til å donere til veldedighet, og 200 000 dollar til seg selv, som en stpiend. Tidligere fikk spillerne 200 000 dollar til veldedighet, og ingenting til seg selv. I mellomtiden mottar europeiske spillere ingenting.

Dette skapte stor kontrovers, ettersom det satte en skamplett på Ryder Cup, en konkurranse med stor prestisje som aldri har handlet om penger. Fansen klaget, og til og med Luke Donald, kapteinen for Team Europe, antydet at harmen fra fansen i New York kunne føre til tilbakeslag for de amerikanske golfspillerne.

"Vi vet alle hvor høye billettprisene er, i gjennomsnitt rundt 750 dollar per stykk. Så det blir en dyr tur for en familie på fire. Hvis de amerikanske spillerne får betalt, og de ikke presterer, kan newyorkerne gjøre dem oppmerksomme på det", sa Donald.

Som et svar på motreaksjonene har noen amerikanske spillere, som Scottie Scheffler, Xander Schauffele og lagkaptein Keegan Bradley, kunngjort at alle pengene de mottar vil bli donert til veldedighet.

"Kona mi og jeg liker å gjøre mye i lokalsamfunnet, og jeg har aldri vært den som offentliggjør hva vi gjør", sa Scheffler. "Jeg liker ikke å gi veldedighetspenger for å få en eller annen form for anerkjennelse. Vi har planlagt noe for pengene vi får", og antyder at han vil donere dem til lokale organisasjoner i Dallas.

Andre har ikke blitt spurt om hva de vil gjøre, så kontroversen vil sannsynligvis sveve i luften under Ryder Cup denne helgen.