Amerikanske kinogjengere redder The Little Mermaid fra en skuffende åpning

Disneys siste live-action-remake har nå kommet på kino, og i slutten av forrige uke hadde The Little Mermaid premiere. Med åpningshelgen bak seg har vi nå en idé om hvor godt filmen har gjort det rundt om i verden, og ærlig talt, hadde det ikke vært for at amerikanske kinogjengere hadde sørget for en massiv oppslutning på hjemmebane, ville filmen sannsynligvis blitt sett på som en flopp.

Box Office Mojo viser nemlig at The Little Mermaid har spilt inn 186 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, og over 63% av disse inntektene kommer fra USA, med et hjemmemarked på 118 millioner dollar. Internasjonale seere (dvs. alle utenfor USA) sto bare for 68 millioner dollar av billettsalget, noe som er ganske lite for en åpningshelg.

Selv om inntektene har vært gode nok til å katapultere filmen inn på åttendeplass på den verdensomspennende billettlisten for 2023, har den fortsatt et godt stykke igjen hvis den skal gå i null, ettersom Variety rapporterer at filmen hadde et produksjonsbudsjett på 250 millioner dollar.