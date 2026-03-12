Amerikanske kongressmedlemmer ber FIFA om å revurdere den dynamiske prispolitikken for fotball-VM

HQ

Kontroversen om de høye prisene på FIFA World Cup 2026 har nådd Kongressen i USA, og 68 lovgivere, alle demokrater i Representantenes hus, ba i et brev FIFA om å revurdere sin politikk med dynamisk prising, der prisene går opp eller ned - og noen ganger ekstremt høyt - avhengig av etterspørselen etter fotballkampene som skal spilles i USA, Mexico og Canada i juni-juli 2026.

"Den ekstremt høye etterspørselen etter VM-billetter bør ikke være et grønt lys for prispress på bekostning av menneskene som gjør fotball-VM til det mest sette idrettsarrangementet i verden", heter det i brevet, som er orkestrert av representanten Sydney Kamlager-Dove fra California. "Konsekvensene av dynamisk prising vil gjøre fotball-VM i 2026 til det mest økonomisk ekskluderende og utilgjengelige til dags dato".

I en samtale med The Athletic sa Kamlager-Dove at "alle er forbanna": "Fans som jeg har snakket med, er forbanna. Lokale leverandører og restauranter og lokale bedriftseiere som jeg har snakket med, er irriterte. Og ordførere har bedt om hjelp til å kunne nå ut til FIFA".

VM introduserte et svært begrenset antall billetter til 60 dollar, billetter til de øverste hjørnene av stadion, men lovgiverne ba FIFA om å omfordele de ikke-tildelte billettene til rimeligere priser.