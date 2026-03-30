Amerikanske lovgivere oppfordrer Taiwan til å vedta et forsvarsbudsjett på 40 milliarder dollar

Amerikanske lovgivere på besøk i Taiwan har oppfordret parlamentet til å godkjenne et fastlåst forsvarsbudsjett på 40 milliarder dollar, og advarer om at forsinkelser risikerer å undergrave øyas evne til å motvirke det økende presset fra Kina.

Den foreslåtte utgiftsøkningen, som er fremmet av president Lai Ching-te, er fortsatt blokkert i en opposisjonskontrollert lovgivende forsamling til tross for pågående militære spenninger i regionen.

Den republikanske senatoren John Curtis, som er en del av en tverrpolitisk delegasjon, sa at budsjettet var "viktig" og understreket at støtten fra USA kommer med forventninger om at Taiwan også styrker sine egne forsvarskapasiteter.

Washington er Taipeis viktigste våpenleverandør og forbereder en ekstra våpenpakke til en verdi av rundt 14 milliarder dollar, i tillegg til eksisterende avtaler som allerede er godkjent av Taiwans parlament.

Amerikanske tjenestemenn uttrykte også bekymring over økt kinesisk militær aktivitet rundt øya, og advarte om økt risiko for feilberegninger. Beijing, som gjør krav på Taiwan som sitt territorium, gjentok sin motstand mot offisielle kontakter mellom USA og Taipei.