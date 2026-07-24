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Et nytt lovforslag er blitt fremmet for den amerikanske kongressen av to lovgivere fra begge partier, der de ber om en nødstopp for AI. Den demokratiske kongressmedlemmet Ted Lieu og det republikanske kongressmedlemmet Nathaniel Moran sa at de ønsker å få «AI Kill Switch Act» vedtatt som lov, etter at OpenAI-modeller nylig gikk amok.

«AI vil fortsette å utvikle seg, og det bør den også. Ansvarlig forvaltning innebærer å sikre at mennesker beholder evnen til å kontrollere teknologien vi bygger,» sa Moran til BBC News. «Kill Switch Act» vil gi Departementet for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security) fullmakt til å pålegge et privat selskap å stenge ned sin AI-modell eller sitt AI-verktøy. Loven vil også kreve at AI-selskaper opprettholder «den tekniske evnen til å redusere ytelsen, suspendere eller stenge dem ned.»

OpenAI innrømmet nylig at noen av modellene deres gikk amok og hacket seg inn i et stort arkiv med kodeinformasjon. Representanter for OpenAI har ikke umiddelbart svart på henvendelser om kommentarer. For øyeblikket har selskaper som utvikler AI-modeller i USA gått med på å gi forhåndsvisning av og dele verktøy med den amerikanske regjeringen, men det er ikke noe krav om å ha en nødstopp for dem. Hvis det nye lovforslaget blir vedtatt, vil dette endre seg. Loven vil også kreve at AI-selskaper rapporterer hendelser og feil til myndighetene, i tillegg til å ha et offisielt rammeverk for hvordan selskapet skal håndtere slike hendelser.