Amerikanske medier nekter å følge Pentagons nye regler om kun å rapportere offisiell informasjon New York Times, Reuters og AP News slutter seg til et voksende kor av medieorganisasjoner som avviser regler de mener truer pressefriheten.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at store amerikanske nyhetsorganisasjoner nekter å etterkomme Pentagons nye regler som vil begrense deres tilgang og kreve løfter om ikke å innhente uautorisert informasjon. New York Times, Reuters, AP News og andre ledende medier hevder at retningslinjene undergraver den konstitusjonelle pressebeskyttelsen og hindrer journalister i å rapportere fritt om militære operasjoner. Forsvarsdepartementet insisterer på at tiltakene beskytter den nasjonale sikkerheten, men redaktører kaller dem altfor restriktive og uten sidestykke, og advarer om at de kan kvele offentlig tilsyn med myndighetenes handlinger. Mens noen marginale medier har akseptert reglene, lover mainstream-medier å fortsette med uavhengig rapportering. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer i innleggene nedenfor eller på følgende lenke. Go!