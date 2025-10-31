Amerikanske Mikaela Mayer blir ny verdensmester i superweltervekt etter seier over Mary Spencer

HQ

Mikaela Mayer har blitt ny verdensmester i superweltervekt og innehar WBA-, WBC- og WBO-titlene etter en kamp mot Mary Spencer på Montreal Casino, der hun vant med enstemmig avgjørelse, 100-90, 98-92, 98-92.

Mayer, 35 år gammel fra California, beseiret 40 år gamle Spencer, som hadde WBA-beltet i superweltervekt, til tross for en høydeforskjell på 5 cm med den 1,80 meter høye kanadiske motstanderen. Mayer vant WBA- og WBC-beltet som den colombianskfødte norske bokseren Cecilia Braekhus, som trakk seg tilbake i en alder av 43 år, hadde forlatt.

"Jeg har vunnet WBO før, men jeg har aldri hatt WBA eller WBC rundt livet, så dette er ekstra spesielt" sa Mayer, med en merittliste på 22 seire og 2 nederlag. "Hun tok en stor risiko ved å møte en fighter som meg. Jeg kommer alltid frem og byr på tøffe kamper", sa Spencer. "Hun er en sterk, solid motstander, props til henne".

Det neste for Mayer kan bli en kamp mot Laurent Price, WBC-mester i weltervekt, eller en potensiell "superkamp" mot Claressa Shields, den selvutnevnte "Greatest Woman of All Time" og ubestridte verdensmesteren i trevekt, som for øyeblikket har titler i tungvekt, ifølge BBC.