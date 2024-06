Amerikanske myndigheter saksøker Adobe

HQ

En urettferdig abonnementsmodell som er tungvint å kvitte seg med, og som også pålegger brukeren en straff ved tidlig oppsigelse, er bare noen av begrunnelsene for søksmålet som den amerikanske regjeringen nå har anlagt mot Adobe.

Søksmålet beskriver hvordan Adobe aktivt har valgt å skade sine forbrukere gjennom en lumsk avtale som kan føre til tusenvis av dollar i ekstra utgifter for den uforsiktige.

"Adobe skjuler vilkårene i sin årlige, månedlige betalingsavtale med liten skrift og bak valgfrie tekstbokser og hyperkoblinger. Dermed unnlater selskapet å opplyse om gebyret for tidlig oppsigelse, som kan beløpe seg til hundrevis av dollar."

Videre rettes det også kritikk direkte mot flere høytstående tjenestemenn i selskapet, som utpekes som drivkraften bak disse stygge triksene. Samuel Levine fra Federal Trade Commission beskriver situasjonen på følgende måte :

"Adobe fanget kunder i årelange abonnementer gjennom skjulte gebyrer for tidlig oppsigelse og mange hindringer for oppsigelse. Amerikanerne er lei av at selskaper gjemmer seg når de tegner abonnementet, og deretter legger hindringer i veien når de prøver å si opp."

Amerikanske myndigheter har hatt en pågående etterforskning rettet spesielt mot Adobe siden i fjor, og selskapet har også fått kritikk i EU for sin forretningsmodell.

Bruker du Adobes produktportefølje, og hva synes du om abonnementsmodellen deres?