Amerikanske politiske kommentatorer nektes å besøke Storbritannia

De amerikanske politiske kommentatorene Hasan Piker og Cenk Uygur har fått innreiseforbud til Storbritannia, angivelig på grunn av deres kritikk av Israel. Både Uygur og Piker er kjent for sine sterke meninger om staten og andre politiske saker, og de har begge hevdet at de har fått visumene sine inndratt i forkant av et besøk til Storbritannias hovedstad.

Uygur skrev at han skulle opptre på SXSW London, som starter denne uken. "Jeg har blitt utestengt fra Storbritannia. Jeg prøvde å komme meg på et fly til London for å delta på SXSW London og holde en tale i Oxford. Jeg har blitt utestengt for å kritisere Israel. Er vi frie lenger? Dette er undertrykkelse av vestlige borgere fra våre egne regjeringer på vegne av et annet land!" skrev Uygur på Twitter/X (via TheGuardian).

Som svar på Uygurs tweet skrev Piker "Storbritannia har også inndratt visumet mitt. alt på oppfordring fra Israel. Vesten svikter "liberale verdier" til fordel for en folkemorderisk fascistisk utenlandsk regjering. snart vil vi alle bli Israel."

Uygur skulle også holde et foredrag på Oxford Union, som ikke lenger vil finne sted. Selv om denne avgjørelsen har blitt møtt med jubel fra Piker og Uygurs motstandere i den politiske sfæren, ser det ut til at ideer om ytringsfrihet har blitt tråkket på, noe som sannsynligvis ikke er positivt uansett hvilken side man står på.