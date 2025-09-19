Amerikanske senatorer presser på for anerkjennelse av en palestinsk stat Demokratisk ledet resolusjon markerer det første utspillet fra Senatet midt i den pågående Gaza-konflikten.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at en gruppe amerikanske senatorer har introdusert den første resolusjonen i Senatet som krever anerkjennelse av en palestinsk stat, noe som signaliserer et subtilt skifte i Washington nå som Gaza-konflikten nærmer seg sitt andre år. Forslaget, som ledes av Demokratene, søker en fredelig løsning ved siden av et sikkert Israel, noe som gir håp om å lette den humanitære krisen. Selv om det er usannsynlig at resolusjonen vil bli vedtatt i et republikansk kontrollert kammer, gjenspeiler den en økende bekymring blant lovgiverne over den pågående volden. Støtten øker også i Representantenes hus, der medlemmer sirkulerer brev som tar til orde for anerkjennelse. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go! Washington, DC, USA, 3. januar 2017 Medlemmer av den 115. kongressen og deres familier mingler på gulvet i Representantenes hus mens de deltar på fellesmøtet på åpningsdagen av den nåværende sesjonen // Shutterstock