Amerikanske soldater i Tyskland blir bedt om å søke hjelp fra lokale matbanker etter at myndighetene har stengt ned

HQ

Den amerikanske hæren har bedt soldater stasjonert i Tyskland om å bruke lokale tyske matbanker, ettersom den pågående nedstengningen av den amerikanske regjeringen forstyrrer tjenester og stanser støtteoperasjoner ved amerikanske militærbaser.

Advarselen, som er lagt ut av U.S. Army Garrison Bavaria, viser til at de føderale bevilgningene er bortfalt før fristen 30. september 2025, noe som har tvunget deler av den amerikanske regjeringen til å stenge ned. Nedleggelsen påvirker nå installasjoner på tvers av Rose Barracks, Tower Barracks, Hohenfels og Garmisch.

Under nedstengningen sa hæren at den kun ville fortsette å tilby "liv, helse og sikkerhetstjenester" til de som bor og arbeider i samfunnet.

Tjenester suspendert og soldater bedt om å forberede seg

Det er utstedt en Stop-Work Order for møbler og hvitevarer, suspendering av leveranser, henting og reparasjoner for familieboliger, boliger for enslige, samt kaserner. Alle planlagte tjenester etter 30. oktober er avlyst "for å unngå uautoriserte forpliktelser".

I mellomtiden kunngjorde skolene i DoDEA Europe at idrettsøvelser og aktiviteter etter skoletid vil bli gjenopptatt den 8. oktober, selv om de advarte familier om å sjekke for skolespesifikke oppdateringer. Nødstilfeller er fortsatt i kraft, men personalet er blitt minnet om å kun rapportere om akutte problemer.

Bekymringer for matusikkerhet vokser

Veiledningen som råder troppene til å henvende seg til tyske matbanker, har rettet oppmerksomheten mot den økende belastningen som nedstengningen har ført til for amerikanske militærfamilier i utlandet. Selv om viktige tjenester fortsetter, står mange soldater overfor usikkerhet om lønn og tilgang til dagligdagse nødvendigheter.

Hæren oppfordret personell til å følge offisielle kanaler og "My Army Post"-appen for oppdateringer i sanntid mens nedstengningen fortsetter uten noen klar slutt i sikte.