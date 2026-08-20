Amerikanske soldater kan få fire dager til å spille « Grand Theft Auto VI, hvis de forlenger tjenestetiden sin

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En enhet i den amerikanske hæren tilbyr soldater muligheten til å få fire dagers permisjon for å spille « Grand Theft Auto VI, dersom de forlenger tjenestetiden sin. Folk har ventet i årevis på å få tak i det neste GTA-spillet, men fire dagers spilltid høres kanskje ikke ut som så mye sammenlignet med flere års militærtjeneste.

Ifølge CBS tilbyr en enhet i Georgia denne avtalen til soldater i aktiv tjeneste. Når spillet lanseres 19. november, vil de kunne spille fritt i fire dager, så lenge de verver seg på nytt til aktiv tjeneste. Denne tjenesten kan vare i opptil seks år, med et minimum på to år til i hæren for å få 106 timer med potensiell GTA-spilletid. Det er verdt å nevne at det ikke gis tidlig tilgang her. Du spiller bare spillet når det slippes, akkurat som alle andre.

Dette tilbudet har, som du kanskje kan forestille deg, ikke blitt godt mottatt på nettet, men det betyr ikke at ingen har takket ja til hærens tilbud. Selv om tilbudet så langt kun har blitt gitt til ett bataljon, er det planer om å utvide ordningen, ettersom tjue soldater stasjonert ved Fort Stewart i Georgia, fra 3. infanteridivisjon i 9. brigades ingeniørbataljon, allerede har valgt ordningen som en del av sin gjenverving.

«Ideen var å ha et unikt insentivprogram som knytter seg til det soldatene er interessert i. Kommandoteamet, i samarbeid med karriereveilederen, ønsket å få soldatene til å bli begeistret for å fornye vervingstiden sin,» sa oberstløytnant Angel Tomko, talsperson for 3. infanteridivisjon.

På sosiale medier har reaksjonene vært litt mer blandede, for å si det mildt. «Akkurat den typen person som ville akseptere den avtalen uten ironi, er den perfekte infanteristen», skrev en X/Twitter-bruker i svar på en tweet fra Daniel Ahmad. «GTA V kom ut mens jeg fortsatt var i tjeneste, og jeg bare… spilte det når jeg hadde tid,» skrev en annen.

Ville du betalt to år av livet ditt for å spille Grand Theft Auto VI i fire dager?