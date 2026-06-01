Amerikanske styrker guider handelsskip gjennom Hormuzstredet

Ifølge The New York Times og YLE har amerikanske styrker guidet handelsskip gjennom Hormuzstredet. Men den daglige passasjen av noen få skip under amerikansk beskyttelse betyr ikke ennå at den vanlige trafikken i Hormuzstredet gjenopptas.

De siste ukene har amerikanske styrker hjulpet til med å koordinere passasjen av dusinvis av handelsskip gjennom Hormuzstredet, ifølge opplysninger fra amerikanske tjenestemenn til The New York Times. Likevel er det fortsatt ekstremt risikabelt å bevege seg gjennom vannveien.

I løpet av de siste tre ukene har den amerikanske Midtøsten-kommandoen (Centcom) guidet rundt 70 handelsskip gjennom stredet i begge retninger, til og fra Persiabukta. De fleste av skipene har slått av transponderne under passasjen for å unngå å bli oppdaget.

Sjøfartseksperter sier at de USA-ledede skipene ser ut til å følge ruter som går nærmere kysten av Oman. Skip som passerer i nærheten av Iran uten landets tillatelse, er nesten helt sikkert mål for iranske droner eller missiler.

Før Israel og USA angrep Iran i slutten av februar, passerte mer enn 100 handelsskip gjennom Hormuzstredet hver dag. Med andre ord representerer et gjennomsnitt på tre skip per dag for tiden ikke noen vesentlig bedring i trafikken.