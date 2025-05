Amerikanske tjenestemenn hevder at handelsavtale med Kina er oppnådd etter samtaler i Genève

HQ

Siste nytt om USA og Kina . Det hvite hus bekreftet søndag at USA og Kina har inngått en handelsavtale etter to dagers forhandlinger i Genève, og at flere detaljer kommer på mandag.

Embetsmenn beskrev samtalene som produktive, og de resulterte i en felles uttalelse som tar sikte på å redusere tollsatsene og stabilisere de økonomiske forbindelsene. Selv om de spesifikke detaljene ikke er offentliggjort, ble det antydet at basistollsatsene vil bli opprettholdt mens diskusjonene om implementering fortsetter.