Amerikas siste store gameshow-idé setter mennesker opp mot hamstere

Enten du liker gameshows eller ikke, vil denne siste kreasjonen fra Max uten tvil vekke din interesse. Programmet heter Human Vs. Hamster, og det er akkurat det det står på boksen, det er et show der en gruppe mennesker må bevise seg mot de små gnagere. Høres urettferdig ut, ikke sant? Ikke her. Tanken er at mennesker og hamstere skal konkurrere i skalerte versjoner av hinderløyper og i matinntaksutfordringer og lignende, alt for å se hvem som er den overlegne biologiske formen når det gjelder å fullføre hamstersentriske oppgaver.

Serien kommer på Max allerede i neste uke, med premieredato 21. november, og med det i bakhodet har vi en trailer for Human Vs. Hamster som du kan kikke på nedenfor for å få en smakebit av de forskjellige sprø og morsomme utfordringene som tilbys.

Det viktigste å merke seg er at det er uklart hva utgivelsesplanen vil være for regioner uten tilgang til Max.