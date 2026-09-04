Amigo blir tilgjengelig gratis i « Sonic Racing: Crossworlds neste uke

HQ

Sega og Sonic Team fortsetter på en beundringsverdig måte å utvide « Sonic Racing: Crossworlds med betalte utvidelser som inneholder nye gjestekarakterer, biler og baner basert på kjente franchiser som «Mega Man», «Teenage Mutant Ninja Turtles» og «Minecraft».

Men fremfor alt fortsetter de å introdusere klassiske Sega-ikoner, som legges til i spillet sammen med nye biler, og dette gjøres helt gratis for alle som eier spillet. Senest var det Crazy Taxi-ikonet Axel som ble introdusert sammen med sin gule taxi, og snart er det tid for et nytt tilskudd.

Denne gangen er det maracas-spillende apen Amigo, som vi ble kjent med i Dreamcast-hiten Samba de Amigo. Han blir lagt til i spillet 8. september sammen med kjøretøyet «Locomotive de Amigo», og bare to dager senere (10. september) blir det en «Samba de Amigo»-festival man kan delta i.

Siden Amigo er en Sega-figur, kan både han og kjøretøyet lastes ned gratis. Vi ses på veiene i Crossworlds, og må den beste Amigo-spilleren vinne.