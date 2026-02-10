Amiibo-figurer i tre kommer 19. februar som en del av "My Mario", Nintendos serie med barneprodukter

HQ

Nintendo har lenge vært assosiert med "spill for barn", men det er langt fra sannheten, ettersom Big N alltid har fokusert på å tilby spill som kan nytes av alle familiemedlemmer, uansett alder. Nintendo ønsker imidlertid også å være til stede i livene til de yngste i husholdningen med en serie produkter som er designet spesielt for dem.

"My Mario" er en serie produkter som inkluderer spill og opplevelser med fokus på barn, og som vil bli lansert i ulike omganger, med den første lanseringen 19. februar gjennom My Nintendo Store. Den første batchen inkluderer :



To sett med treklosser med Mario og andre velkjente elementer fra Super Mario-serien. I tillegg fungerer treklossene av Mario, Luigi, prinsesse Peach og Yoshi som amiibo i kompatible spill på Nintendo Switch og Nintendo Switch 2.



Hello, Mario! er en gratis app for smartenheter og Nintendo Switch som lar barn og foreldre samhandle med Mario på en morsom og intuitiv måte.



It's me, Mario, serien med stop motion-animerte kortfilmer fra My Mario. Fem episoder av denne serien er nå tilgjengelig på Nintendos offisielle YouTube-kanal.



Simba barneleker, inkludert en serie rangler og et Mario-mykekledyr.



Neste serie vil blant annet inneholde følgende produkter som ennå ikke er annonsert :



En kolleksjon med Mario-klær, inkludert T-skjorter, bukser, pyjamas og smekker.



My Mario-kolleksjonen fra TOMY Toomies, som inkluderer badeleker og vannspredere inspirert av de ikoniske figurene fra Super Mario-serien.



En serie Little People-lekesett og -figurer fra Fisher Price.



Servise designet for små hender: tallerkener, boller, kopper...



Hvis du vil vite mer om My Mario-produktserien, kan du besøke den nylig oppdaterte My Mario-nettsiden.

Hva synes du om disse Nintendo-produktene?