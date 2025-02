Amiibo-samlingen din vil også være kompatibel med Nintendo Switch 2

HQ

Store nyheter for samlere og fans av Nintendos Amiibo-figurer. Et av patentene som har kommet frem på Nintendo Switch og maskinvaren, inkludert forskjellige kontrollerkonfigurasjoner for å bruke Joy-Con som mus, har også bekreftet NFC-støtte, noe som betyr at Nintendo vil fortsette å støtte bruken av Amiibo.

Spesifikasjoner om den nye NFC-leseren har også dukket opp i dokumentasjonen knyttet til patentdesignene, og Nintendowire har oversatt dem fra japansk for å gi oss en klarere ide :

"Siden den første kontrolleren 1 har samme konfigurasjon som den andre kontrolleren 2, er beskrivelsen utelatt. Merk at den første kontrolleren 1 kan inkludere en 2122 NFC-kommunikasjonsenhet. Den andre styreenheten 2 kan ikke inkludere en NFC-kommunikasjonsenhet 2122. NFC-kommunikasjonsenheten 2122 utfører trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde basert på NFC-standarden (Near Field Communication). Den første styreenheten 1 kan omfatte en prosesseringsenhet 2121 som utfører en administrasjonsprosess for NFC-kommunikasjonsenheten 2122 som svar på en kommando fra hovedenheten 3."

Så det ser ut til at vi ikke trenger å kvitte oss med den gamle samlingen av Amiibo-figurer for å erstatte dem med nye som er kompatible med den nye maskinvaren, men gjør mer plass på hyllen fordi det ser ut til at det vil komme mange flere i fremtiden.

Samler du på Amiibo, og bruker du ofte fordelene deres i Nintendo Switch-spill?