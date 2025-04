Amiibos får muligens en betydelig prisøkning

HQ

Mange har gitt uttrykk for sine synspunkter på alt som har med priser å gjøre når det gjelder Nintendo Switch 2. Konsollen, tilbehøret og spillene vil bli svært dyre, og det er en risiko for at de vil øke ytterligere som følge av tollsatsene som USA nylig lanserte.

Nå rapporteres det via Yahoo og andre at til og med Amiibo-er kan bli ganske mye dyrere i fremtiden. Som vi nylig rapporterte, er en ny serie Amiibo-er på vei, inkludert figurer fra Zelda og Street Fighter. Førstnevnte koster €23 på Game i Spania, hvor Amiibo-er tidligere kostet €15.

Når det gjelder Street Fighter 6, er det enda verre, og det sies at de koster $ 30. Vi vet ikke om dette er en midlertidig prisøkning, og vi har kontaktet Nintendo for å få en kommentar, og håper å komme tilbake til deg om saken.